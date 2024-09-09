В Большом Серпухове продолжается благоустройство общественных пространств

Первая точка — Парк Победы в Пущино. Объект исторически значимый. 80-летие Великой Победы местные жители встретят у стелы, открытие которой впервые состоялось 9 Мая 1980 года, в 45-ю годовщину. Динамика работ хорошая. Завершено асфальтирование пешеходных дорожек, прокладка инженерных коммуникаций. Стела установлена, газ подведен. Вечный огонь пущинцы ждали многие годы.

В данный момент проводится обрезка сухих, удаление аварийных деревьев и поросли, планировка грунта. В середине сентября подрядчик приступит к обустройству подпорных стен из архитектурного бетона, затем — к укладке плиточного покрытия на оставшемся участке. Территория будет озеленена и освещена.

В Протвино обновляют площадь перед спортшколой на ул. Архитектора Корина. Проводятся работы по демонтажу и заливке бетонным покрытием. Подрядчик уложит плиточное покрытие, установит опоры освещения, территория будет оснащена камерами видеонаблюдения, малыми архитектурными формами.

Проверили и состояние Лесного бульвара. К сожалению, не все жители ценят обновленный объект — присутствуют последствия действий вандалов. Глава Серпухова Сергей Никитенко обратил внимание сотрудников МБУ «Комбинат благоустройства» на покос травы и уборку мусора. Территория должна всегда иметь опрятный и ухоженный облик.

Посетили общественное пространство «Сказка». В данный момент ведутся работы по монтажу старого покрытия пешеходных дорожек, разработка траншей под кабель наружного освещения. Контракт двухгодичный, работы завершатся в мае 2025 года. По окончании всех работ подрядчик установит МАФы. Это будет целый деревянный городок, который подарит детям яркие впечатления от прогулок, а взрослых вернет в детство.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.