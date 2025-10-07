В Большом Алексеевском прошла выездная администрация

сегодня в 13:52

В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино прошла выездная администрация — формат, который позволяет жителям напрямую обсудить актуальные вопросы с властью. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встречу провели глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, представители депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций.

Главными темами стали ЖКХ, дороги и благоустройство.

Жители села Авдотьино обратились с просьбой установить детскую площадку для более чем 40 детей. Глава округа отметил, что площадка планируется в рамках инициативного бюджетирования в следующем году.

Авдотьинцы предложили организовать освещение и установить искусственные неровности на улице — эти вопросы рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

«Жители активные, вопросов много. Проблемным остается ЖКХ, люди также просят дороги, благоустройство и игровые площадки. Обращения приняты в работу и будут рассмотрены», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Выездные встречи с администрацией особенно важны: они позволяют услышать мнение жителей, оперативно реагировать на проблемы и планировать работу власти с учетом потребностей каждого населенного пункта.

Встречи в подобном формате будут продолжены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.