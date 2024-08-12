В большей половине российских семей бюджетом и платежами занимаются жены

Ключевые денежные вопросы большинство респондентов предпочитает обсуждать и решать вместе. За материальное обеспечение семьи чаще отвечает муж, а за планирование бюджета, организационные и бытовые дела — жена, сообщили РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни».

По результатам исследования аналитиков «Сравни», большинство участников опроса (69%) принимает важные финансовые решения совместно. 18% респондентов заявили, что решающее слово в таких вопросах остается за их супругой, а 13% – за супругом.

В половине семей основной вклад в материальное обеспечение вносит мужчина, в 20% опрошенных пар супруги делят ответственность поровну. 19% опрошенных сообщили, что их семья живет на доход жены. Еще 11% участников исследования ведут раздельный бюджет и каждый самостоятельно распоряжается своими средствами.

Более половины респондентов (55%) сообщили, что в их семье финансовым планированием, регулярными платежами и накоплениями занимается жена. Еще 20% опрошенных отметили, что эту обязанность взял на себя муж. 16% участников опроса рассказали, что они с супругом делят ответственность за финансы. 9% россиян не занимаются совместным планированием бюджета, а платежи и накопления осуществляют совместно, говорится в исследовании «Сравни».

В большинстве опрошенных семей (61%) организационными вопросами вроде оформления документов или планирования поездок занимается жена. 19% респондентов отметили, что в их семьях эти задачи находятся в зоне ответственности мужа, еще 15% распределили обязанности между супругами. 5% участников опроса отметили, что такие вопросы каждый решает сам за себя.

Более половины респондентов (68%) считают, что жена должна отвечать за бытовые задачи –– например, уборку, покупку и приготовление пищи. Четверть опрошенных (24%) распределила обязанности по хозяйству между всеми членами семьи. 5% респондентов указали, что в их семье этими делами занимается муж, еще 3% делегируют быт помощникам по хозяйству, рассказали аналитики.