В больнице Долгопрудного зафиксировали 59 случаев укусов клещей

Две трети лета позади, но впереди еще много теплых дней. Некоторые горожане проведут их на природе. И если парки, скверы Долгопрудного регулярно обрабатываются от клещей, то в других местах вероятность встретить опасного кровопийцу высока. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала весенне-летнего сезона к нам с жалобами на укусы клещей обратились 59 человек, 14 из них — дети. Практически все случаи — привозные», — сообщает пресс-служба администрации округа.

К слову, в 2024 году в Долгопрудном было зарегистрировано более 130 обращений.

Кусаться клещи планируют до самой осени.

Поэтому врачи напоминают, что эти насекомые — переносчики многих опасных заболеваний. Необходимо соблюдать меры предосторожности:

использовать при посещении лесопарковых зон репелленты,

надевать закрытую светлую одежду, головные уборы,

проводить само- и взаимоосмотры,

своевременно обращаться в больницу в случае укуса.

В этом году первая акарицидная (противоклещевая) обработка прошла в зеленых зонах Долгопрудного в апреле, повторную провели 31 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.