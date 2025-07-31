В больнице Долгопрудного зафиксировали 59 случаев укусов клещей
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
Две трети лета позади, но впереди еще много теплых дней. Некоторые горожане проведут их на природе. И если парки, скверы Долгопрудного регулярно обрабатываются от клещей, то в других местах вероятность встретить опасного кровопийцу высока. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«С начала весенне-летнего сезона к нам с жалобами на укусы клещей обратились 59 человек, 14 из них — дети. Практически все случаи — привозные», — сообщает пресс-служба администрации округа.
К слову, в 2024 году в Долгопрудном было зарегистрировано более 130 обращений.
Кусаться клещи планируют до самой осени.
Поэтому врачи напоминают, что эти насекомые — переносчики многих опасных заболеваний. Необходимо соблюдать меры предосторожности:
- использовать при посещении лесопарковых зон репелленты,
- надевать закрытую светлую одежду, головные уборы,
- проводить само- и взаимоосмотры,
- своевременно обращаться в больницу в случае укуса.
В этом году первая акарицидная (противоклещевая) обработка прошла в зеленых зонах Долгопрудного в апреле, повторную провели 31 июля.
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