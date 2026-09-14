В Богородском открыли лесопарк «Волхонка» площадью 40 га

В Богородском округе открыли лесопарк «Волхонка» площадью 40 га. Обновленная территория объединила природные и культурные пространства.

В лесопарке расположен единственный в Подмосковье дендрарий с редкими деревьями. Для посетителей также обустроили лесную галерею, пляжную зону и пирсы у карьера, лекторий с лабораторией и детские площадки.

Во время благоустройства специалисты отреставрировали старинные липовые аллеи, высадили более 200 деревьев и 500 кустарников. Лесопарк сохранил природный облик и статус особо охраняемой территории, при этом стал более комфортным и доступным для посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.