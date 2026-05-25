В Богородском округе завершили асфальтирование дворов

В Старой Купавне и Ногинске завершили асфальтирование придомовых территорий, а в поселке Горбуша работы продолжаются. Обновление дворов проходит в рамках благоустройства и должно завершиться до осени 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Старой Купавне полностью обновили дворовое покрытие на улице Октябрьской у домов №16 и №17. Также завершен полный цикл асфальтирования в Ногинске на улице Советской, дом 64.

Работы окончены и в микрорайоне Старой Купавны во дворах домов №6, 7, 8 и 9. Дополнительно заасфальтированы парковка и въезд во двор на улице Трудовой, дом 41.

В поселке Горбуша у дома №4 началась активная фаза ремонта. Специалисты приступили к фрезерованию старого покрытия и подготовке основания для сплошной замены асфальта на придомовой территории и внутридворовых проездах.

Все работы по обновлению дворовых территорий в Богородском округе планируется завершить до осени текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.