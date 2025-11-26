В Богородском округе за два года создано более 3 тысяч рабочих мест

Как рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Сухин, за 2024–2025 годы в индустриальные парки округа привлекли 15 новых резидентов, а всего за последние пять лет — 61 компанию. Развитие экономики и создание рабочих мест являются одними из важнейших пунктов Народной программы партии, передает пресс-служба партии.

Игорь Сухин напомнил, что Богородский округ вошел в десятку лучших в Подмосковье по социально-экономическому развитию. Прирост инвестиций ежегодно составляет в среднем 13 процентов, за последние два года создано более трех тысяч рабочих мест.

«В Богородском округе объем инвестиций по итогам 2024 года составил 50,4 миллиарда рублей. По отношению к 2023 году — рост на 101%. Развитие бизнеса, привлечение инвестиций не только позволяет создать новые рабочие места, но и улучшает качество жизни. А молодежи это дает еще и возможность реализовать свои идеи», — отметил он.

Улучшение бизнес-климата и поддержка предпринимателей — один из приоритетов для властей округа. В общей сложности за последние два годаместным предприятиям выделили свыше 263 миллионов рублей субсидий.

Одной из ключевых мер поддержки инвесторов является программа «Земля за один рубль» — предоставление земельных участков без торгов за один рубль. В прошлом году в округе в целях реализации программыимпортозамещения инвесторам передали 17 таких участков.

В частности, программой воспользовалась производственная компания «Олимп» из Электроуглей, занимающаяся производством мебели и комплексным оснащением социальных объектов. Предприятие построилоновое производственное здание, всего планируется создать 891 рабочее место.

Как отметила генеральный директор НПК «Олимп» Елена Олимпиева, благодаря программе «Земля за один рубль» у предприятия появилась возможность расширить производство.

«Мы построили новое здание, ввели его в эксплуатацию в мае месяце, что позволило увеличить производственные мощности. Еще планируем построить цех по металлообработке. Помимо основной деятельности, мы активно занимается волонтерской работой. Предприятие производит материалы для окопных свечей и организует сбор продовольствия и медикаментов, которые отправляются нашим бойцам на фронт в рамках гуманитарной помощи», — рассказала Елена Олимпиева.

Другая форма поддержки — возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Субсидия позволяет снизить финансовую нагрузку и повысить производительность предприятий. С 2024 года ею воспользовались четыре компании, в совокупности им выделили более 50 миллионов рублей.

Еще 10 предприятий получили субсидию на софинансирование затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках модернизации производства и получением в лизинг промышленной продукции. Общий объем поддержки составил свыше 30 миллионов рублей.

Помимо этого, из Фонда развития промышленности Московской области с 2024 года четыре предприятия округа получили более 170 миллионов рублей в качестве займа на приобретение оборудования.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Подмосковье продолжается системная работа по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для предпринимательства.

«В этом году по инвестициям в основной капитал планируем превысить отметку в 2 трлн. руб. Это результат комплексных мер поддержки инвесторов, упрощения процедур открытия и ведения бизнеса. Сейчас в систему АИС „Инвестор“ занесено более 1700 проектов. Общая сумма инвестиций в них оценивается в 3 трлн. рублей. Это более 418 тысяч новых рабочих мест для наших жителей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.