В Богородском округе выросли ели на Аллее Славы в Ногинске

Аллея Славы в Центральном парке Ногинска, где в 2018 году высадили около 30 елей в рамках акции «Лес Победы», за восемь лет заметно преобразилась. Саженцы окрепли и стали частью мемориального пространства, связанного с историей обороны города в годы войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Лес Победы» прошла 12 мая 2018 года на территории тогдашнего Ногинского района, ныне Богородского округа. Одной из центральных площадок стала Аллея Славы в городском парке. Это место выбрали неслучайно: в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия обороны Ногинска и были вырыты окопы.

Аллею заложили 26 апреля 1986 года учащиеся профессионального училища № 37 по инициативе ветерана войны Василия Савина, бывшего командира стрелкового взвода 76-й стрелковой дивизии 47-й армии. С тех пор студенты ухаживают за территорией, проводят субботники и возлагают цветы к памятному знаку накануне Дня Победы.

В 2018 году в посадке деревьев участвовали сотрудники администрации вместе с главой Ногинска Владимиром Хватовым, депутатом совета депутатов Владимиром Ситниковым, а также председателем общественного объединения ветеранов Валентиной Кубраковой. К акции присоединились представители «Молодой гвардии», студенты филиала МГОУ и колледжа «Энергия», жители города. Всего высадили около 30 елей.

За восемь лет деревья окрепли и стали символом памяти о защитниках Отечества.

«Для меня это была возможность почтить память прадедушек, не вернувшихся с фронта. За эти годы аллея преобразилась, сюда приятно приходить», — рассказала жительница округа Марина Иванова.

«Елочки выросли, и люди должны помнить, какой ценой досталась победа. Особенно это важно для молодежи», — отметила Валентина Кубракова.

Всего в 2018 году акция охватила более 70 площадок Подмосковья. В ней приняли участие почти 9 тысяч человек, которые высадили свыше 13 тысяч деревьев и кустарников.

