В Богородском округе выявили три источника сброса в реки

Администрация Богородского округа провела обследование рек Малиновка и Вьюнка после обращений жителей и выявила три источника сброса сточных вод. Материалы направлены в надзорные органы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты установили признаки загрязнения и обнаружили три источника сброса сточных вод в безымянный ручей, который впадает в реку Малиновка, а затем в реку Вьюнка. Речь идет о коллекторе с земельного участка АО «НИИЭИ», у которого срок разрешения на сброс истек 24 августа 2023 года, о сбросе жидкости белого цвета с территории АО «Эльф Филлинг», а также о коллекторе с территории ООО «ГАРАНТ-ЛОГИСТИК».

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.