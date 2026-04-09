В Богородском округе выявили нарушения миграционного режима

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел 8 апреля в Богородском округе. Полицейские проверили 18 иностранных граждан на стройке производственно-складского комплекса и составили четыре протокола, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Ногинское» совместно с дружинниками добровольной народной дружины Богородского округа провели проверку на территории одного из строящихся производственно-складских комплексов. Основной задачей рейда стало выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

По информационным базам правоохранители проверили 18 граждан из республик ближнего зарубежья. В отношении четырех человек составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

Суд назначил нарушителям административный штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

