В Богородском округе выбрали победителей конкурса «Родители Первых»

Зональный этап конкурса объединил в Ногинске детей, родителей и педагогов из разных муниципалитетов Подмосковья. Команды представили творческие проекты, направленные на сплочение школьных коллективов и укрепление связей между поколениями. Родители участвовали в подготовке наравне с детьми и классными руководителями: разрабатывали сценарии, репетировали и оформляли выставки достижений. В зональный тур прошли лучшие команды по итогам предварительного очного этапа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.