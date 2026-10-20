В Богородском округе воспитанники «Динамита» освоили симуляторы дронов

Инструкторы рассказали воспитанникам «Динамита» об устройстве беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание они уделили мирному применению дронов — поиску пропавших людей и созданию видеороликов. Многие участники занятия планируют стать инженерами беспилотной авиации.

На виртуальных тренажерах ребята попробовали управлять гоночными дронами: отрабатывали резкие виражи и полеты в режиме FPV — с видом от первого лица. Симуляторы позволили тренироваться без риска повредить дорогостоящую технику.

На уроке встретились участники соревнований по гонкам дронов, которые ранее проходили на базе «Дома СВО», и новички, впервые взявшие в руки пульт. Опытные пилоты показывали им, как правильно держать пульт, и помогали проходить сложные виртуальные трассы.

«Сегодня мы увидели главное — живое наставничество. Те, кто уже почувствовал вкус побед на соревнованиях, сегодня стали настоящими учителями для младших товарищей. Это и есть правильная преемственность поколений», — отметили инструкторы.

Клуб «Динамит» продолжает сотрудничество с «Домом СВО». Для многих ребят из Обухово центр стал местом регулярных занятий и знакомства с будущей профессией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.