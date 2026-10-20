В Богородском округе воспитанники «Динамита» освоили симуляторы дронов
Фото - © Центр поддержки ветеранов «Дом СВО» Богородского округа
Воспитанники клуба «Динамит» из поселка Обухово прошли практический урок по управлению беспилотниками в центре поддержки участников СВО «Дом СВО» Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Инструкторы рассказали воспитанникам «Динамита» об устройстве беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание они уделили мирному применению дронов — поиску пропавших людей и созданию видеороликов. Многие участники занятия планируют стать инженерами беспилотной авиации.
На виртуальных тренажерах ребята попробовали управлять гоночными дронами: отрабатывали резкие виражи и полеты в режиме FPV — с видом от первого лица. Симуляторы позволили тренироваться без риска повредить дорогостоящую технику.
На уроке встретились участники соревнований по гонкам дронов, которые ранее проходили на базе «Дома СВО», и новички, впервые взявшие в руки пульт. Опытные пилоты показывали им, как правильно держать пульт, и помогали проходить сложные виртуальные трассы.
«Сегодня мы увидели главное — живое наставничество. Те, кто уже почувствовал вкус побед на соревнованиях, сегодня стали настоящими учителями для младших товарищей. Это и есть правильная преемственность поколений», — отметили инструкторы.
Клуб «Динамит» продолжает сотрудничество с «Домом СВО». Для многих ребят из Обухово центр стал местом регулярных занятий и знакомства с будущей профессией.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.