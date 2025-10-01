сегодня в 15:45

В Богородском округе в 2025 году капитально отремонтировали 4 школы и детсад

В этом году по Народной программе «Единой России» завершилась полная реконструкция центра образования №5 в Ногинске, школ в Обухово и посёлке Зелёном, центра образования №30 в Электроуглях и детского сада в Кудиново, передает пресс-служба партии.

«С 2018 года в округе отремонтировано и построено 26 зданий. В этом годуособое внимание уделили масштабному проекту реконструкции здания Центра образования №5 имени Героя России Максима Сураева со строительством пристройки на 550 мест», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Сухин.

Обновленное здание образовательного учреждения вмещает 950 учеников.

В Обухово после капремонта в местной школе появились актовый и спортзал, в каждом классе установили современные интерактивные доски. Общая площадь обновленного учреждения превышает 1770 кв.м.

В Центре образования №30 в Электроуглях обновили инженерные сети, выполнили внутренние, кровельные и фасадные работы. Обновленноеучреждение площадью 3365 кв. м приняло 330 учеников 2–4 классов.

Кроме того, сейчас в Ногинске идет реконструкция Центра дополнительного образования для детей и взрослых.

«Капитальный ремонт уже подходит к концу: завершены кровля и фасад, идет внутренняя отделка и монтаж инженерных систем. В здании появятся новые помещения, которых раньше не было: большая костюмерная, два современных тира для детей и взрослых, расширенная сцена», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет 74%.Ремонт по плану должен завершиться в начале 2026 года.

Отметим, в следующем году по Народной программе «Единой России» в округе запланирован капитальный ремонт еще четырех зданий образовательных учреждений.