Жители деревни Новое Подвязново обратились к депутату Мособлдумы Ольге Поповой из-за недостаточного освещения улицы. Дополнительные опоры планируют установить до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утром 24 ноября Ольга Попова, депутат Богородского округа Анна Кириллова, представители администрации муниципалитета и подрядной организации осмотрели участки с недостаточным освещением в деревне Новое Подвязново.

Участники выезда вместе с жителями прошли по маршруту и определили места для установки дополнительных опор освещения. В рамках благоустройства также запланирована опиловка деревьев.

Все работы планируют завершить до конца 2026 года. Дополнительное освещение должно сделать дорогу домой и вечерние прогулки безопаснее, в том числе для детей и пожилых людей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.