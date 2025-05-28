В Богородском округе стартовали работы по благоустройству дворов

В рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 гг. в Богородском округе активно идут работы по благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году планируется провести работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по 22 адресам.

Так, в г. Ногинск, по адресу: ул. Юбилейная, д. 4, д. 8, работы начались еще в мае. Завершить рабочий процесс планируется в июне 2025 г.

Предусмотрены следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов и парковочного пространства. Обустройство тропиночной сети, установка детской игровой площадки. Также обязательными элементами благоустройства двора являются озеленение и установка наружного освещения.

Совсем скоро жителей данных домов будет радовать чистый, уютный и зеленый двор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.