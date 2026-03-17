В Богородском округе сняли клип о бойцах СВО и событиях в Курске

Музыкальный клип на песню «Курск» рэп-исполнителей «Ари100крат» и «СЕВЕР» сняли 14–15 марта в Богородском округе. В работе приняли участие бойцы и ветераны СВО, а также инструкторы по БПЛА из Ногинска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богородский округ в минувшие выходные стал площадкой для съемок клипа на совместную композицию «Курск» рэп-исполнителя из Орехово-Зуева Ари100крат (Алексея Бухина) и СЕВЕР (Александра Ныркова). Песню авторы написали в 2024 году под впечатлением от событий в Курской области, а сейчас завершили реализацию идеи и объединили сюжетные линии в видеоработе. После монтажа клип планируют опубликовать в социальных сетях.

В съемках участвовали инструкторы по БПЛА из Ногинска, представители центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А», бойцы и ветераны СВО. Участники боевых действий консультировали артистов и помогали правдиво передать ключевые сцены.

По словам Алексея, погода изменила первоначальные планы: вместо снега съемочной группе пришлось работать в грязи. По сценарию музыкант тащил раненого бойца, и этот эпизод снимали в нескольких дублях. Несмотря на сложности, у команды остались положительные впечатления.

«Будем с ребятами до самого конца, до самой победы! Наше творчество, песни — это способ выразить поддержку бойцов. Это голос, который доносится до передовой, укрепляя дух и напоминая о том, что их подвиг не забыт», — подчеркнул Алексей.

Артист также участвует в сборах гуманитарной помощи. В прошлом году после передачи груза он вместе с другими музыкантами три дня выступал перед бойцами подразделений.

«После очередного концерта я спросил у ребят, нужны ли им наши выступления. В ответ услышал: „Да, это очень нужно!“», — поделился Алексей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.