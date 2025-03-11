В Богородском округе проверили готовность техники к пожароопасному периоду

На территории Богородского округа прошел традиционный смотр техники, которая будет применяться в экстренных ситуациях. Смотр проходил на базе территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На смотре была представлена техника Московской областной противопожарной спасательной службы, Федеральной противопожарной службы, всех муниципальных структур, которые входят в систему РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

В мероприятии приняла участие муниципальная аварийно-спасательная служба, созданная 1 января 2025 года на территории Богородского округа. А также волонтеры, которые в случае необходимости будут оказывать помощь. Кроме этого, на смотре присутствовали специальные службы — ДПС, скорая медицинская помощь, Росгвардия.

Что касается аварийно-спасательного формирования БГО, недавно созданного на базе МБУ ГО ЧС г. Ногинск, то штат уже набран. На данный момент идет закупка оборудования, техники. Закупка также предусматривает приобретение аварийно-спасательных автомобилей для дежурных смен. Имеется КАМАЗ-манипулятор на базе КАМАЗ-Компас, уже куплен большой трактор для разбора завалов и оказания помощи муниципалитету.

После прохождения аттестации данное формирование будет оказывать полный спектр услуг, включая газоспасательную, поисково-спасательную работы. В каждой дежурной смене предусмотрено 7 человек. Плюс старший дежурный смены в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно реагировать в случае необходимости.

Комиссия главного управления МЧС России по Подмосковью позже озвучит итоговую оценку готовности Богородского округа к пожароопасному периоду.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.