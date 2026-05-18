В Богородском округе провели праздник для семей участников СВО

Праздник для семей участников спецоперации прошел 17 мая на казачьем хуторе в деревне Тимково Богородского округа Подмосковья. В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для гостей организовали концерт и экскурсионную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Казачий хутор станичного казачьего общества Богородского округа посетили около 100 человек — родные и близкие участников СВО. Для них подготовили праздничный концерт с участием ансамбля «Космические казаки» и молодых исполнителей.

Ассоциация казачьей рубки шашкой «Казарла» продемонстрировала мастерство владения шашкой. Показательные выступления особенно впечатлили детей. После концерта гостей угостили домашней солянкой, а затем пригласили на экскурсию по ферме и в музей казачьего быта.

Родственники участников СВО отметили теплую атмосферу встречи и поблагодарили казаков за гостеприимство. По их словам, такие мероприятия помогают почувствовать поддержку, единство и силу духа. Гости выразили желание вновь посетить хутор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.