В Богородском округе провели детский турнир по бильярду

Детский благотворительный турнир по бильярдному спорту «Путь Чемпионов» прошел 11–12 апреля в Ногинске Богородского округа. В соревнованиях приняли участие 58 юных спортсменов из шести регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоялся в восьмой раз с 2024 года, однако в Ногинске его провели впервые. Организаторами выступили мастер спорта по русскому бильярду, чемпионка России и тренер с 18-летним стажем Светлана Ставицкая, а также федерация бильярдного спорта Московской области. К участию пригласили спортсменов до 16 лет из 15 городов страны.

Соревнования открылись вручением подарков самым юным участникам. Премиальные кии получили Тамерлан Аксенов из Калуги и Алеся Кузнецова из Радужного Владимирской области. Все спортсмены, выдержавшие двухдневный марафон, боролись за призовой фонд и эксклюзивные медали турнира.

Победителем стал Александр Бушков из Рязани. Он получил 25 тыс. рублей. Каждый участник также увез с собой памятную кружку с эмблемой восьмого турнира «Путь Чемпионов». Проведение соревнований поддержали благотворители, в том числе директор союза «Ногинская торгово-промышленная палата», депутат округа Магомет Сакалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.