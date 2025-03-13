В Богородском округе прошел смотр сил и средств для тушения пожаров

Смотр проводился в соответствии с планом основных мероприятий Богородского в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год.

Начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев рассказал, что на смотровой площадке к смотру была представлена пожарная и спасательная техника Ногинского пожарно-спасательного гарнизона, лесной охраны Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес», коммунальных служб и служб экстренного реагирования Богородского городского округа. В частности, готовность своих сил и средств членам комиссии ГУ МЧС России по Московской области показали представители ГИБДД, Росгвардии, патрульно-постовой, медицинской служб, аварийно-спасательных и добровольческих формирований Богородского городского округа.

«В ходе смотра члены комиссии ГУ МЧС России по Московской области осмотрели пожарную и вспомогательную технику, укомплектованную мотопомпами, рукавами, стволами и побеседовали с личным составом боевых расчетов. Также были поставлены задачи по организации связи и оповещения подразделений, содержанию в готовности личного состава и техники к ликвидации возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Все представленные на смотре силы и средства, входящие в созданную в Богородском городском округе группировку по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и связанные с природными пожарами, были проверены. Техническое состояние специальной техники соответствует предъявленным требованиям, личный состав подразделений к работе по ликвидации лесных пожаров готов», — заключил Александр Квашнев.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.