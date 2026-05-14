В Богородском округе прошел молодежный фестиваль «Победа в наших сердцах»

Пятый молодежный военно-патриотический фестиваль «Победа в наших сердцах» состоялся 14 мая в центре «Про молодежь» в Ногинске. В нем приняли участие поисковики, волонтеры, представители старшего поколения и активные жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль в Богородском округе стал уже традиционным. В этом году он объединил молодежь и представителей старшего поколения. Участниками стали члены поисковых движений, волонтеры и неравнодушные жители муниципалитета.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Посетители приняли участие в мастер-классе по изготовлению брелоков и разучили «Майский вальс» на танцевальном уроке. На площадке также работали фотозона и выставка, посвященные годам Великой Отечественной войны.

Начальник управления молодежной политики и добровольческой деятельности Максим Зотов поприветствовал участников и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти.

«Верю, что ребята, которые сегодня выходят на эту сцену, смогут побудить сердца участников фестиваля к поиску личной истории, истории своей семьи, своего героя, деда-прадеда. Это очень важная задача, тот стержень, на котором все держится. Благодарю всех, кто сегодня с нами!» — отметил Максим Зотов.

На сцене прозвучали военные песни и творческие номера. Гостям рассказали о вкладе родного края в Великую Победу. Особым событием стал пластический спектакль молодежного социального театра «МыМъ», посвященный Ногинску в годы войны.

