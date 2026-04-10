В Богородском округе прошел концерт в поддержку бойцов СВО

Благотворительный концерт организовали для военнослужащих — участников спецоперации, проходящих лечение, а также для сотрудников военно-морского госпиталя. Мероприятие приурочили к Великому четвергу Страстной седмицы, который в народе называют Чистым четвергом. Концерт прошел в филиале № 3 госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Богородском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.