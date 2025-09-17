В Богородском округе продолжается благоустройство сквера рядом с Ломоносовским лицеем

Текущий год в Богородском округе объявлен годом развития территорий. Поэтому в текущем году в муниципалитете развернуты и уже ведутся масштабные работы в этом направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в настоящее время продолжаются работы по благоустройству сквера в Ногинске, на Новоногинской улице, д.3. В этом году округ участвует в новой государственной программе по благоустройству малых общественных территорий. В рамках данной госпрограммы организованы работы по обустройству сквера рядом с Ломоносовским лицеем. Это будет абсолютно новая локация, включающая пешеходные коммуникации, места тихого отдыха. А также многофункциональную и воркаут площадки. На прилегающей территории проведут озеленение. В будущем году участок дополнят большой детской игровой площадкой.

На этой неделе начались работы по обустройству губернаторской детской игровой площадки «Дендрология» площадью 450 м2 для детей и зоны воркаута площадью 100 м2 для подросткового и взрослого поколения в новом сквере. Теперь и взрослым, и детям будет, чем заняться, поскольку помимо традиционных качелей и каруселей здесь будут установлены разнообразные горки, фигуры для лазания, а также спортивный комплекс для активного отдыха.

Чуть ранее в самом сквере были проведены работы по бетонированию тротуаров, озеленению, была завезена тротуарная плитка для последующей укладки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.