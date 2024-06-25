В Богородском округе продолжается благоустройство дворовых территорий

На территории Московской области продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В 2024 году в Богородском городском округе планируется обновить 22 двора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Специалисты заменят информационные стенды, скамейки и урны, а также отремонтируют пешеходные зоны и внутридворовые проезды. Кроме того, будет проведена проверка состояния игровых комплексов, а при необходимости — их ремонт.

Полный перечень обновляемых элементов согласовывается администрацией городского округа с жителями двора.

«Этим летом мы планируем привести в соответствие дворовые территории для более чем 700 тыс. жителей Подмосковья в 57 муниципалитетах. Уровень готовности в Богородском городском округе уже составляет 32%, однако по остальным адресам в настоящее время активно проводятся подготовительные мероприятия, чтобы поднять этот процент до максимального. Наша цель — создать безопасные и ухоженные места для игр и отдыха детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ремонт дворов осуществлен по следующим адресам: г. Электроугли, ул. Маяковского, д. 4, д. 6; г. Электроугли, ул. Маяковского, 36,38, 36А; г. Электроугли, ул. Троицкая, д. 3; г. Ногинск, ул. Краснослободская, д. 11, д. 1А, д. 1Б; г. Электроугли, ул. Троицкая, д. 4, д. 6/2; г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 22, д. 26; д. Большое Буньково, мкр Фабрики, д. 19, д. 21, д. 22

Все работы должны завершиться до конца лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.