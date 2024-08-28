В Богородском округе продолжается благоустройство дворовых территорий

В Богородском округе продолжается реализация программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время идут работы на северной стороне поселка Зеленый, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Немаловажным фактором является непосредственное вовлечение в рабочий процесс самих жителей. А именно — в процесс обсуждения схемы планировки. Это позволило учесть пожелания и предпочтения местных жителей, делая пространство комфортным и функциональным.

В рамках проекта предусмотрено озеленение дворовой территории, а также установка новых лавочек и урн. Особое внимание уделено благоустройству проезжей части и тротуаров, что повысит безопасность передвижения пешеходов. Депутаты Богородского округа, со своей стороны, активно контролируют ход выполнения работ, чтобы гарантировать соблюдение всех условий, требований и сроков.

Подрядчик ответственно подошел к делу и наладил взаимодействие с жителями, регулярно информируя их о ходе реализации проекта и возможных изменениях. Благодаря этому, у местных жителей есть возможность озвучивать свои замечания и предложения, что способствует созданию единых стандартов комфортного пространства. В целом, работа продолжается в соответствии с утвержденным графиком и планом, а также уделяется внимание качеству выполняемых работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.