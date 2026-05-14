В Богородском округе посвятили в казачата первоклассников

Торжественный обряд «Посажение на коня» прошел 13 мая на казачьем хуторе в деревне Тимково Богородского округа для учеников 1 «А» казачьего кадетского класса центра образования №8. Священник Андрей Чадин благословил детей на служение Церкви и Отечеству, после чего состоялась церемония посвящения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Знаковое событие для станичного казачьего общества округа началось с молитвы. Духовный наставник общества священник Андрей Чадин отслужил молебен и благословил юных казачат. Затем прошли торжественный вынос и поднятие флага Российской Федерации и знамен.

Ключевым моментом стал старинный обряд «Посажение на коня», который символизирует приобщение к традициям и духу казачества. Этот ритуал сравнивают с крещением — он знаменует важный этап в жизни детей и их первые шаги к осознанию ответственности перед родом и страной.

После церемонии гости посетили музей на территории хутора. Праздник продолжился народными песнями, плясками, чаепитием и угощениями. Наставники подчеркнули важность сохранения исторических традиций и отметили, что впереди у воспитанников — новые казачьи обряды, которые планируется возродить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.