В Богородском округе Подмосковья прошел митинг памяти жертв Чернобыля

Траурный митинг к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС состоялся 23 апреля в Ногинске у памятника жертвам радиационных катастроф. В мероприятии приняли участие представители администрации, депутаты, ликвидаторы, школьники и общественность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Богородского округа собрались у памятника жертвам Чернобыля и других радиационных катастроф, чтобы почтить память погибших и выразить благодарность ликвидаторам. В митинге участвовали заместитель главы округа Сергей Пастухов, председатель окружного совета депутатов Владимир Хватов, депутат Ольга Попова, священнослужители, юнармейцы, кадеты и участники ликвидации последствий аварии.

«Сорок лет — это много. Люди со всех уголков Советского Союза приехали в Чернобыль, чтобы ценой собственной жизни защитить будущее своих детей. Порядка 600 человек из нашего округа участвовали в ликвидации последствий аварии. Важно помнить об этом и передавать память молодежи», — отметила Ольга Попова.

Участник ликвидации аварии, полковник в отставке Станислав Агапеев подчеркнул, что первыми удар приняли на себя пожарные и военные, в том числе химические войска под руководством генерал-полковника Владимира Пикалова. Работы велись круглосуточно до полного выполнения поставленных задач.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. В тот же день в центре культуры имени Г. В. Калиниченко чествовали ликвидаторов. Сейчас в Богородском округе проживают 114 участников ликвидации последствий катастрофы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.