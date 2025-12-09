В Богородском округе Подмосковья построят музей ретро-автомобилей у трассы М-7 Волга

В Богородском городском округе Московской области началось строительство частного музея ретро-автомобилей вдоль трассы М-7 Волга, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Вдоль новой трассы М-7 Волга, соединяющей Москву и Казань, в Богородском округе Подмосковья началось строительство частного музея ретро-автомобилей. Экспозиция музея будет включать около 50 уникальных отечественных и зарубежных автомобилей эпохи СССР, обладающих исторической, научной и культурной ценностью.

Здание музея будет двухэтажным, его площадь превысит три тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят туалетные комнаты, гардероб, небольшой выставочный зал, а также служебные и технические помещения. Второй этаж займёт основной экспозиционный зал. Для комфортного посещения максимальная численность экскурсионных групп составит 30 человек.

Завершить строительство и открыть музей для посетителей планируют в 2027 году. Контроль за строительством осуществляет главное управление государственного строительного надзора Московской области, инспекторы которого проведут все необходимые проверки и профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.