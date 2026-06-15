В Богородском округе Подмосковья отметили День России

Праздничные концерты и тематические программы прошли в выходные в парках и домах культуры Богородского округа. Жители и гости приняли участие в интерактивах и народных гуляниях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинске на одной из площадок выступили вокальная студия «Ветер перемен» под руководством Ирины Третьяковой, хореографический коллектив «Коробейники» Вила Хисматуллина и ансамбль «Улыбка» Ларисы Гильмановой. К зрителям обратился депутат совета депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев. Он подчеркнул значение единства, взаимопомощи и любви к Отечеству.

13 июня на площади ДК «Ямкино» состоялся большой концерт. В нем приняли участие образцовый коллектив «Музыкальный театр «Золотая маска» и коллектив-спутник «Зазеркалье» под руководством Екатерины Кириной-Батановой, вокальный ансамбль «Виват», студия «Созвездие», хор «Русская песня» Светланы Гончаровой, студия «Парус», детская студия «Чударики», студия современного танца «Мотор» Сергея Ширлина, ансамбль «Калинка» Елены Филипповой и арт-мастерская «Ти-Вайс» Дениса Алексеенко.

Для гостей организовали интерактивную карту, где можно было отметить место рождения, и тематическую фотозону. В культурном центре «Островок» прошла программа о национальных традициях: участники водили хороводы, играли в народные игры и знакомились с историей российских праздников. Атмосфера мероприятий была торжественной и теплой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.