В Богородском округе почтили память узников фашистских концлагерей

11 апреля — международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В этот день в Ногинске к памятному знаку несовершеннолетних узников фашистских концлагерей возложить цветы пришли жители Богородского округа.

В округе в настоящее время проживают 59 человек, испытавших на себе ужас лагерного заключения.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей, гетто и тюрем. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 млн человек из 30 стран мира, из них 5 млн — граждане Советского Союза. Примерно 12 млн человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 млн детей.

Сегодня присутствующие собрались в этом особенном месте, чтобы оплакать тех, кого больше нет с нами, почтить их память и поддержать всех, кто героически прошел тот ад на земле, кто пережил эти страшные события.

«Склоняю голову перед теми, кто выжил и кто ушел в вечность, разделив эту горькую учесть… Ребята, здесь стоящие, обращаюсь к вам. Пока есть возможность — прикоснитесь к тем, кто выжил и помнит эти события. Возьмите эту энергию, память, чтобы передать ее дальше», — обратился к собравшимся заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Минутой молчания присутствующие почтили светлую память погибших узников фашистских концлагерей.

Возложили цветы к памятному знаку председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, председатель Ногинской общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма» Елена Жабина и члены данной организации, воспитанники Ногинского кадетского корпуса, юнармейцы и просто неравнодушные жители округа.

После этого в центре культуры имени Калиниченко состоялось мероприятие с чествованием узников фашистских концлагерей, проживающих в Богородском округе.

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