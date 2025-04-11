В Богородском округе отметили лучшие трудовые династии в рамках Праздника труда

В Центре культуры им. Г. В. Калиниченко отметили и наградили лучших работников и специалистов, которые ежедневно вносят большой вклад в развитие родного города и округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Гостей поздравили первый заместитель министра Сергей Новиков, председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, заместитель главы Богородского округа Александр Радченко.

На празднике отметили лучшие трудовые династии города, которые из поколения в поколение трудятся на благо родного края. В Богородском округе был проведен территориальный конкурс «Лучшая трудовая династия». За победу в конкурсе в номинации «Промышленность», большой вклад в развитие трудовых традиций, а также за активное участие в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» Благодарственным письмом Заместителя Председателя Правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области была награждена трудовая династия Тейцен акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат „Акрихин“.

Общий трудовой стаж династии — 120 лет и 3 поколения тружеников из 8 представителей.

Основатель трудовой династии — Татьяна Сергеевна Тейцен. За 31 год своего трудового стажа Татьяна Сергеевна прошла путь от аппаратчика синтеза производства до мастера смены. Ее супруг Николай Павлович Тейцен в 1984 году пришел на завод слесарем 6 разряда. В коллективе его называли «Мастер-золотые руки».

Глава трудовой династии — Тейцен Сергей Николаевич работает на заводе вот уже 31 год.

Сестра главы династии Алексеенко (Тейцен) Ольга Николаевна вот уже 27 лет трудится в цехе твердых готовых лекарственных форм, где она прошла свой карьерный рост от укладчика-упаковщика до мастера смены. Ее супруг Алексеенко Алексей Иосифович также работал машинистом-таблетировщиком с 2008 по 2009 годы.

Тейцен Алексей Сергеевич — сын главы династии продолжает путь родной трудовой династии с 2015 года. После окончания института безошибочно выбрал АКРИХИН. В настоящее время назначен на должность начальника самого крупного подразделения — цеха твердых готовых лекарственных форм. Также на заводе трудились младший брат основателя династии Тейцен Алексей Павлович и его супруга — Тейцен Надежда Федоровна.

Не забыли и о лучших студентах: отметили упорный труд и старания в учебе.

Праздник украсили яркие номера творческих коллективов Центра культуры.

В Подмосковье праздник труда начали отмечать с 2002 года.

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