В Богородском округе отметили 108 лет Ногинского военкомата

Торжественное мероприятие к 108-й годовщине со дня образования военного комиссариата прошло 8 апреля в Ногинске Богородского округа. В нем приняли участие военнослужащие, ветераны и представители власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военный комиссариат ведет историю с 1918 года, когда Совет народных комиссаров принял декрет «Об учреждении волостных, уездных губернских и окружных комиссариатов по военным делам». Сегодня структура обслуживает не только жителей Богородского округа, но и соседних муниципалитетов — Черноголовки и Электростали.

Сотрудники комиссариата занимаются призывом граждан на военную службу, подготовкой мобилизационного резерва, а также оказывают социальную поддержку военнослужащим и их семьям. В торжестве приняли участие военнослужащие, ветераны, юнармейцы и будущие призывники.

Среди почетных гостей были заместитель главы округа Сергей Пастухов, заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Ермилов, депутат округа Ольга Попова и благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.

«108 лет — солидная дата. Уже больше века служба Родине начинается здесь, в стенах военкомата. В непростое время сотрудники не только готовят будущих защитников Отечества, но и оказывают всестороннюю помощь ветеранам и семьям бойцов. Спасибо за добросовестный труд», — отметила Ольга Попова.

Военный комиссар Михаил Борисов рассказал о текущих задачах и поблагодарил коллег за службу. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и грамоты. Праздничную программу дополнили выступления творческих коллективов Богородского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.