В Богородском округе открылась выставка моделей военной техники ко Дню защитника Отечества

4 февраля в культурно-досуговом центре «Квант» в Электроуглях открылась выставка моделей военной техники и миниатюр, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Экспозицию представили школьникам Центра образования №30, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие выставки прошло в краеведческом зале КДЦ «Квант». Из-за морозной погоды организаторы решили провести выездную презентацию и показали экспонаты учащимся младших классов прямо в школе. Парты на час превратились в музейные витрины.

Перед школьниками выступил руководитель музея военной техники и миниатюр из Ногинска Сергей Козлов. Он представил более 80 моделей танков, самолетов, пушек, самоходных орудий и миниатюрных солдатиков времен Великой Отечественной войны. Часть экспонатов изготовили дети, посещающие кружок военного моделирования в Ногинске.

Музей моделей военной техники и миниатюр является лауреатом премии «Наше Подмосковье», участником фестиваля «Иваново поле» и организатором конкурса юных моделистов в Богородском округе.

Второклассники с интересом рассматривали экспонаты, задавали вопросы о военной технике, питании солдат и процессе создания моделей. Куратор выставки, ведущий методист КДЦ «Квант» Елена Тюменева отметила, что такие мероприятия расширяют кругозор и стимулируют интерес детей к истории страны.

Выставка будет работать до 25 февраля по адресу: Электроугли, ул. Школьная, д. 57. Посещение возможно по предварительной записи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.