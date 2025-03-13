В Богородском округе открыл свои двери для воспитанников новый детсад

В Богородском округе открываются новые школы и детские сады. Все это возможно благодаря поддержке президента и губернатора Московской области, а также благоприятному инвестиционному климату, созданному в округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

И сегодняшнее мероприятие тому яркое подтверждение. В Ногинске, в мкр. Истомкино, на ул. Юбилейной состоялось торжественное открытие нового детского сада.

По результатам работы в минувшем году Богородский округ получил премию «Прорыв года» в номинации «Жилье и городская среда». Данное направление гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Ведь это не только современные, комфортабельные жилые дома, но и окружающая инфраструктура, которая и делает жизнь в муниципалитете полноценной. Сюда, в том числе, входят и объекты здравоохранения, и образовательные учреждения.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил руководителя компании ООО «СЗ Галакс+» Дмитрия Яковлева за оказанную помощь. В рамках инвестиционного контракта осуществлено строительство жилого комплекса «Истомкино», а также детского сада.

«Приятно осознавать, что социально ответственные инвесторы готовы поддерживать наши инициативы, слышать мнение жителей. Строят, помимо жилья, детсады, оборудуют спортивные и игровые площадки, облагораживают территорию», — отметил глава округа.

Трехэтажное здание рассчитано на 170 мест, предусмотрено 9 групп, из которых 2 — для 30 детей раннего дошкольного возраста (от 1 года 6 месяцев до 3-х лет). Группы оснащены всем необходимым оборудованием для создания и поддержания определенного микроклимата. Также имеются спортивный и музыкальный залы, медблок, 5 кабинетов для дополнительного образования, кабинеты психолога и учителя-логопеда. Территория благоустроена для прогулок и активных игр. Для каждой возрастной группы есть павильоны и игровые малые формы. Оборудована спортивная площадка.

Само здание и прилегающая территория находятся под круглосуточным видеонаблюдением системы «Безопасный регион». Вход в садик осуществляется по карточкам.

Садик войдет в состав МБОУ «ЦО № 8». В настоящее время уже 95 детей посещают 4 группы, укомплектованные педагогами. В рамках основного комплектования к 1 сентября направят еще 75 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.