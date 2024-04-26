В Богородском округе около 1 тыс человек пришли написать «Диктант Победы»

Пришли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны жители округа от школьников до людей пожилого возраста. К написанию диктанта в рамках партпроекта «Историческая память» присоединились депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа и сторонники Партии.

«Внимание к таким мероприятиям очень важно. „Диктант Победы“ даёт возможность не только повысить общий культурный уровень или заинтересовать наших жителей в изучении истории Отечества, но и в очередной раз напомнить, как тяжело нашими дедами и прадедами ковалась Великая Победа», — отметил депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа Олег Кобляков.

Цель Диктанта — привлечь внимание школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны и дать возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

«Каждый, кто сел за парты, осознавал, что „Диктант Победы“ — это не просто тест, проверка знаний, а дань памяти героям, которые ценой неимоверных усилий, ценой жизни завоевали Великую Победу. Это стоило им огромных сил и колоссальных жертв. Та Победа обошлась нашему народу очень дорого. Наша задача куда легче, но тоже важная и ответственная — защитить память о войне», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Игорь Сухин.

В Подмосковье площадки проведения Диктанта располагались в школах, вузах и ссузах, министерствах и ведомствах, библиотеках, дворцах культуры и даже в ЗАГСах. Всего в этот день работало 1213 площадок.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.