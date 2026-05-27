В Богородском округе обновят тротуар на улице Патриаршей

Работы по благоустройству пешеходной зоны стартовали в Ногинске на улице Патриаршей у дома № 4 в середине недели. Подрядчики заменят разрушенную плитку на асфальт, завершить обновление планируют до 10 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Ногинска обратились в администрацию Богородского округа с просьбой привести в порядок пешеходную зону вдоль улицы Патриаршей рядом с домом № 4. Тротуар находился в неудовлетворительном состоянии: часть плитки была разрушена или отсутствовала.

Обращения взяли на контроль, и в середине недели рабочие приступили к ремонту. Из-за того что повреждено около 90% покрытия, принято решение заменить плитку на асфальт.

Работы выполняются по инициативе администрации. Завершить обновление участка планируется до 10 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.