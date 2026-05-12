В Богородском округе к проекту «Билет в будущее» присоединились 10 тыс школьников

Более 10 тыс учеников 6–11 классов участвуют в проекте «Билет в будущее» в Богородском округе. К инициативе также подключились 460 педагогов и 26 предприятий-партнеров. Проект помогает школьникам определиться с профессией и получить первые навыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект включает диагностику способностей, виртуальные экскурсии по профессиям, посещение производств, профессиональные пробы и мастер-классы. Также школьники могут принять участие в программах «Путь навыков» и «Ярмарки трудоустройства». Предусмотрена возможность пройти профессиональное обучение еще во время учебы в школе. Отдельным направлением работают детские клубы по интересам.

К проекту продолжают присоединяться новые партнеры округа. Для школьников разрабатывают современные учебные модули с учетом приоритетных и востребованных отраслей экономики Богородского округа. «Билет в будущее» реализуется при поддержке государства в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.