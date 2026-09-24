В Богородском округе до 10 октября обустроят парковку у детского сада

Парковку с разметкой обустраивают у детского сада на улице Климова, 48Б, в Ногинске. Работы планируют завершить до 10 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У детского сада на улице Климова, 48Б, в Ногинске обустраивают парковку с разметкой. Она поможет упорядочить движение у учреждения и сделает высадку и посадку детей удобнее для родителей.

Работы ведут по муниципальному контракту. Сейчас строители готовят основание для покрытия и устанавливают бортовые камни. Они разграничат зоны движения и защитят пешеходные дорожки.

Завершить благоустройство планируют до 10 октября. Выполнение контракта контролируют профильные службы администрации Богородского округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.