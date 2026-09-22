В Богородском округе благоустроили дворы в Электроуглях

В Электроуглях Богородского округа завершили благоустройство дворов на улицах Школьной и Советской, а в Старой Купавне продолжают обустраивать «Народные тропы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе завершили комплексное благоустройство придомовых территорий в Электроуглях. Работы провели у домов № 35 и 37 на улице Школьной, а также у домов № 5 и 7 на улице Советской.

Специалисты обновили элементы благоустройства и привели дворовые пространства в порядок. Жители положительно оценили изменения и поблагодарили рабочих за выполненную работу.

В Старой Купавне продолжается реализация программы «Народные тропы». На улице Матросова рабочие асфальтируют пешеходные маршруты и устраивают основания для тротуаров. Программа направлена на создание удобных и безопасных дорожек, особенно востребованных в межсезонье.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.