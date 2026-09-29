В Богородском округе библиотека провела Литературный диктант

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина в Ногинске 26 сентября в четвертый раз провела Литературный диктант, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Литературный диктант — международная просветительская акция, которую с 2021 года проводят по инициативе Мурманской универсальной областной научной библиотеки. К ней присоединяются десятки городов, включая Ногинск, а также соседние населенные пункты.

Участники за час ответили на 20 тестовых вопросов по классической и современной литературе. Перед началом диктанта выступили воспитанницы Ногинской детской школы искусств Полина Пенькова и Варвара Федина.

Библиотека и ее партнеры разыграли среди гостей билет в кинотеатр «Рассвет», поэтическую книгу и «Богородский пряник». Каждому участнику вручили наклейку с портретом русского писателя или поэта.

Итоги акции подведут в субботу, 3 октября. В этот день организаторы разберут вопросы и наградят тех, кто справился с заданиями на «отлично».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.