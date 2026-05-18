В Богородском округе 300 курсантов центра «Энергия» приняли присягу

Торжественная церемония приведения к присяге более 300 первокурсников wентра специальной подготовки «Энергия» прошла 15 мая на главной площади Старой Купавны в Богородском округе. Мероприятие состоялось под Знаменем Победы при участии представителей власти, силовых структур и ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии присутствовали представители министерства образования, силовых структур, областной думы, духовенства, администрации Богородского округа, ассоциации ветеранов СВО, а также родные и близкие курсантов.

Ярким моментом программы стали показательные выступления отдельной группы специального назначения «Бригада-К». Выступление сопровождалось песней, посвященной первому командиру подразделения, погибшему в зоне специальной военной операции.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу Неизвестного солдата в память о бойцах, отдавших жизнь за Родину, а также почтили героя Центра специальной подготовки. Для курсантов этот день стал важным этапом на пути к профессиональному становлению.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.