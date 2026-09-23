В Богородском округе 22 сентября открыли олимпиаду «Безопасные дороги»

Школьники Богородского округа 22 сентября начали участвовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Ее открытие прошло в центре образования «Богородская гимназия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» состоялось 22 сентября в центре образования «Богородская гимназия». Олимпиада помогает школьникам закрепить правила поведения на дороге и направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Перед началом заданий сотрудница отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское» и член общественного совета при управлении Иван Жирнов напомнили детям основные правила дорожного движения и объяснили порядок проведения олимпиады.

Школьники выполнили тестовые задания о дорожных ситуациях. Они разобрали, как вести себя пешеходам и пассажирам, а также тем, кто управляет велосипедом или средством индивидуальной мобильности. Участники продемонстрировали знания правил дорожного движения и отметили, что им понравилось участвовать в олимпиаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.