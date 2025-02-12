В Богородском идет отчетная кампания депутатского корпуса «Единой России»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Депутаты муниципальных советов, избранные от «Единой России», отчитываются перед населением Богородского городского округа по итогам работы за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
Владимир Хватов провел отчетную встречу с коллективом Ногинского завода топливной аппаратуры.
«Рассказал о ключевых законопроектах, принятых в 2024 году, а также о реализации народной программы „Единой России“. В рамках наказов избирателей в прошедшем году были реализовали масштабные проекты, которые ждали жители. Затронул немаловажные темы для Богородского округа — благоустройство общественных территорий, здравоохранения и работа общественного транспорта. Ответил на вопросы коллектива, выслушал предложения и пожелания», — рассказал Хватов.
Павел Ермилов провел отчеты перед коллективом центра образования № 33 и жителями многоквартирных домов.
«Одним из главнейших направлений в работе депутатского корпуса, регионального и федерального правительства является поддержка участников СВО их семей. Нашим муниципалитетом совместно с партийцами Богородского округа было отправлено в новые регионы и на фронт более 60 тонн помощи. А всего с начала СВО — почти 250 тонн. В Богородском округе освободили участников СВО от оплаты за содержания детей в детских дошкольных учреждениях и от уплаты земельного налога», — прокомментировал Павел Ермилов.
Владимир Козынченко отчитался о проделанной работе в 2024 году перед коллективом сельского дома культуры «Балобаново», активистами филиала ПГТ «Обухово» Союза пенсионеров Подмосковья и жителями Обухово.
«2024 год был объявлен Президентом Годом семьи. Из регионального бюджета направили порядка 30 миллиардов рублей на эту сферу. Сейчас действует более 20 мер поддержки семей с детьми. Среди них — выплата в размере трехсот тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка, а также бесплатное посещение музеев и выставок. При поддержке „Единой России“ в нашем регионе продолжается капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. В следующем году планируется завершение капитального ремонта центра образования в Обухово», — сказал Козынченко.
Ольга Попова встретилась с активистами Союза пенсионеров Подмосковья.
«Провела для них депутатский отчет, рассказала о том, как мы помогали фронту в 2024 году и каких результатов удалось достичь на моем избирательном округе. Ведь многие активисты жители района „АТХ“, деревни Молзино и Поселка Октября, поэтому им особенно важно знать, что происходит на их родной территории», — резюмировала Ольга Попова.
Отчетная кампания депутатов продлится до 14 марта 2025 года. Она проходит в соответствии с Уставом ВПП «Единая Россия» и Законом Московской области о деятельности депутата.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»