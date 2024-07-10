В библиотеке Рузского округа прошел экологический час «Аптека под ногами»

В Старорузской библиотеке Рузского городского округа прошел экологический час «Аптека под ногами». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Ребята с интересом узнали о том, что полезные для здоровья растения всем знакомы, и их можно встретить буквально повсеместно, а также об их лечебных свойствах. И вовсе не обязательно идти в аптеку — достаточно внимательнее оглядываться по сторонам, находясь на природе. Важно только не спутать лекарственные растения с другими.

Библиотекарь провела тематическую викторину «Лекарственные растения», ребята активно отгадывали загадки. А для закрепления новых знаний вышли на улицу и сами постарались найти полезные дары земли. Юные жители поняли, что природа сама заботится о нашем здоровье, и почему так важно ее беречь.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.