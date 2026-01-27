В библиотеке Петербурга открылась мультимедийная выставка «Дневники Победы»

Мультимедийная выставка «Дневники Победы» открылась в Президентской библиотеке в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В президентской библиотеке состоялось открытие мультимедийной выставки «Дневники Победы», приуроченной к 82-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Проект реализован командой «Петербургского дневника» совместно с «Вечерним Санкт-Петербургом», районными СМИ и Национальным центром исторической памяти при поддержке Российского военно-исторического общества и движения «Бессмертный полк России».

Экспозиция включает уникальные документы и материалы, рассказывающие о мужестве защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также о героизме советских солдат на фронтах Второй мировой войны. Оперный певец Михаил Гаврилов, голос движения «Бессмертный полк России», исполнил песню Якова Дубравина «Медаль „За оборону Ленинграда“» на церемонии открытия.

Генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов выразил уверенность, что выставка вызовет интерес у посетителей. Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева подчеркнула важность сохранения памяти о блокаде Ленинграда и противодействия фальсификации истории. Замначальника управления президента РФ по гуманитарной политике Николай Овсиенко отметил, что освобождение Ленинграда стало победой мирового значения.

Руководитель движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов сообщил, что благодаря мобильному формату выставку уже посетили более 500 тыс. человек. В дальнейшем экспозиция будет доступна в цифровом виде для всех регионов страны.

