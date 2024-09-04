В библиотеке Лобни состоятся бесплатные кинопоказы в сентябре

В Центральной библиотеке городского округа Лобня запланирована серия бесплатных кинопоказов. Посетить их могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, 5 сентября в библиотеке покажут российский кинофильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова; 12 сентября — американскую драму «Великий Гэтсби» по роману Ф. С. Фицджеральда; 19 сентября — фильм Стивена Чбоски «Чудо» с Джулией Робертс; 26 сентября — российское кинопроизведение «Звезды мне укажут путь».

Центральная библиотека работает в Лобне по адресу: ул. Чехова, 5. Здесь регулярно проводят культурные и образовательные мероприятия для жителей муниципалитета: выставки, лекции и другие.

Посещение киносеансов организовано по предварительной записи. Справки по телефону: +7 (495)-577-46-18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.