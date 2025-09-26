В библиотеке Королева прошел увлекательный урок по нейросетям

В Королеве на очередном занятии в библиотеке на улице Орджоникидзе ребята погрузились в мир искусственного интеллекта, узнав, как работать с нейросетями, составлять промпты и создавать свои уникальные шедевры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом занятия участники прошли небольшое тестирование, отвечая на вопросы, касающиеся работы ИИ. Это помогло им лучше подготовиться к практическим заданиям.

Под руководством наставника проекта «Удобный город» Александра Касьянова ребята стали настоящими творцами, приняв на себя роль нейросети и попробовав создать сказку в стиле, будто ее писал искусственный интеллект. Результат явился настоящим сюрпризом — участники с восторгом озвучили свою сказку с помощью нейросети, а также подготовили к ней яркие иллюстрации.

Стоит отметить, что в обновленной библиотеке современный «космический» дизайн, удобная мебель и новые цифровые технологии делают этот культурный объект центром притяжения для читателей всех возрастов.

Режим работы библиотеки, а также расписание мероприятий вы всегда можете посмотреть на сайте и на портале Мое Подмосковье.

