В библиотеке Долгопрудного проводятся сеансы полетов на авиасимуляторах

Из Центральной библиотеки Долгопрудного можно отправиться в полет. Это стало возможным благодаря губернаторскому проекту, в рамках которого Центральная библиотека Долгопрудного превратилась в модельную библиотеку. В ее уникальном пространстве книги теперь удачно дополняют современные технологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одни из них — авиасимуляторы. Они позволяют почувствовать себя пилотом гражданского или военного самолета, выполнять полетные задания и мягко приземлиться обратно в библиотеке.

Бесплатные сеансы (по 10 минут) проводятся для взрослых и детей. Ближайшие — с 15 по 18 апреля. Вылеты совершаются каждые полчаса, начиная с 16:00 до 18:30 (возможна запись по 2 человека на одно время).

Ограничения: возраст 10+, вес не более 100 кг, сменная обувь. Явка не менее чем за 5 минут до начала сеанса.

Запись по телефону: 8 (495) 685-11-60 (звонить с 9:00 до 17:00) или на почту: biblio.dol@yandex.ru.

Успей записаться первым!

Адрес библиотеки: Дирижабельная, дом № 17.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.