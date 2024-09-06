В библиотеках Москвы проведут День открытых дверей

Единый день открытых дверей состоится 7 сентября в культурных центрах и библиотеках Москвы, сообщает пресс-служба правительства столицы.

«Посетителей познакомят с возможностями культурных площадок — их работой, творческими студиями, кружками для взрослых и детей. Всего запланировано порядка 650 экскурсий, презентаций, мастер-классов», — сказала заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Также гостям покажут спектакли, проведут интересные интерактивные занятия и встречи с артистами.

Дом Гоголя приглашает на прогулку, посвященную истории старинной московской усадьбы (12:00), а в концертном зале Дома культуры «Маяк» пройдет встреча с педагогом театральной мастерской (13:30).

В центре культуры и досуга «Академический» начнется открытое занятие новой студии изобразительного искусства для взрослых (17:00), в библиотеке № 74 организуют практикум «Сегодня я библиотекарь» (17:00), юных посетителей библиотеки № 192 в рамках программы «Верхом на портфеле» ждут головоломки по географии и истории и задачи по математике (13:00).

Московский драмтеатр имени Сергея Есенина совместно с Домом культуры «Стимул» покажут спектакль «Раскольников. Между Тьмой и Светом» (19:00). Культурный центр «Ватутинки» даст возможность детям продемонстрировать знания о кинематографе во время квеста «Кинолента» (13:00).

Сотрудники библиотеки-читальни имени Пушкина расскажут об архитектурном разнообразии Басманного района на экскурсии «Частная жизнь особняков и доходных домов Басманной слободы» (13:00), а в Культурном центре «Меридиан» ребята будут собирать роботов (в 14:00 и 15:00). В библиотеке имени Тургенева состоится презентация книги «Москва — вкусы прошлого» о культуре ресторанов и старинных рецептах (16:00).

Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Впервые День открытых дверей состоялся в столице в 2017 году. Сначала в нем участвовали культурно-досуговые учреждения, а в 2021 году присоединились и библиотеки.