В Берлине запретили российскую символику на советских мемориалах 8 и 9 мая
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Немецкая полиция запретила в Берлине 8–9 мая размещение российской символики на советских мемориалах, сообщает URA.ru.
Данные правила прописаны в официальном вестнике земельного административного ведомства столицы Германии.
Так, в городе на мемориалах запретили георгиевские ленточки, российские триколоры, маршевые и военные песни, а символы СВО «Z» и «V». Они дозволены только как часть венков, цветов и иных предметов, которые используют для возложения.
При этом ограничения не коснутся ветеранов Великой Отечественной войны, дипломатов и других представителей стран. За границами мемориалов правила уже не действуют.