В Берлине запретили российскую символику на советских мемориалах 8 и 9 мая

Данные правила прописаны в официальном вестнике земельного административного ведомства столицы Германии.

Так, в городе на мемориалах запретили георгиевские ленточки, российские триколоры, маршевые и военные песни, а символы СВО «Z» и «V». Они дозволены только как часть венков, цветов и иных предметов, которые используют для возложения.

При этом ограничения не коснутся ветеранов Великой Отечественной войны, дипломатов и других представителей стран. За границами мемориалов правила уже не действуют.